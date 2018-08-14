Генштаб хочет ввести аккредитацию волонтеров на Донбассе

Проект инструкции по аккредитации волонтерской деятельности в зоне ООС уже разработан

Генеральный штаб ВСУ планирует ввести аккредитацию волонтеров, которые помогают военнослужащим на Донбассе. Об этом заявил начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев в интервью парламентской газете "Голос Украины".

"Этот проект документа определяет порядок организации аккредитации, допуска (пропуска) волонтеров во время предоставления ими волонтерской помощи ВСУ и другим силовым и госструктурам, которые задействованы в ООС на территории Донецкой и Луганской областей", – заявил он.

По словам Ноздрачева проект инструкции по аккредитации волонтерской деятельности в зоне ООС уже разработан и после общественного обсуждения он будет принят командованием операции. В частности, планируется создание реестра волонтеров: им необходимо будет предоставить командованию ООС свои персональные данные и пройти проверку.

"Волонтер может быть лишен аккредитации в случае незаконной передачи противнику информации о позициях ВСУ или недостойного поведения в зоне ООС", – отметил Ноздрачев.

Напомним, ранее командующий Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев сравнил Объединенные силы с ферзем на шахматной доске и подчеркнул, что оккупантам не удастся убрать такую фигуру.

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