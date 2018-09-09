Геращенко рассказала, когда может быть принят закон о разминировании Донбасса

Первый заместитель председателя ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, Ирина Геращенко рассчитывает, что законопроект о разминировании Донбасса, финальная версия которого в настоящее время находится на доработке, может быть внесен в Верховную Раду и принят до конца текущей сессии (январь 2019 года). Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Надеюсь, его принятие уже на нынешней сессии активизирует работы по разминирование, определит ответственную структуру и стандарты, будет способствовать усилению социальных гарантий для саперов, даст ответ, возможно ли привлечение частных и международных структур с соответствующим опытом, заставит местную власть более ответственно относиться к маркировке всех опасных мест и территорий, ставить соответствующую заградительную проволоку и предупредительные знаки", – написала Геращенко.

Принятие закона активизирует помощь партнеров Украины именно в вопросе разминирования, заявила Геращенко, отметив, что законопроект может быть зарегистрирован в парламенте уже в сентябре.

Напомним, в апреле, когда на Донбассе была еще АТО, руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский рассказывал, что разминирование Донбасса будет длиться от 10 до 20 лет. Он отметил, что начать его будет возможно только после полного прекращения боевых действий.

В свою очередь Женевский центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмский институт мира (SIPRI) опубликовали отчет, который говорит о том, что Украина — в лидерах по количеству людей, погибших от мин. Эксперты подтверждают прогнозы, что разминирование может затянуться на 20 лет, а его стоимость обойдется в миллионы долларов.