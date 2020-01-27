Гибель бойца на Донбассе – стало известно имя героя

На передовой молодой человек был с 2014 года

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В зоне проведения Операции Объединенных сил от ранений, полученных во время обстрела наемников РФ, погиб военнослужащий ВСУ Антон Хоба.

Об этом говорится на facebook-странице городского головы Шостки Николая Ноги.

"На фронте героически погиб командир отделения Антон Хоба, 1992 года рождения. Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. На передовой молодой человек был с 2014 года. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона. Это потеря для каждого из нас и наше общее горе. Склоняем головы перед памятью Героя и молимся за упокой его души", - отмечается в сообщении.

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Антон Хоба родился в 1992 году, жил в городе Шостка Сумской области, служил в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.

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Более подробная информация, а также дата и время прощания будут сообщены дополнительно.

Ранее стало известно, что 26 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве еще один военный погиб и один получил боевую травму.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память двух военных, которые погибли на Донбассе. Также Зеленский отметил, что нужно прилагать еще больше усилий для завершения войны.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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