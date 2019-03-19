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Гибель бойца ВСУ на Донбассе: военные сообщили его имя и подробности боя

Сегодня, 16:15

Украинский защитник остановил прорыв врага ценой собственной жизни, которую оборвал снайпер боевиков

Фото: Минобороны Украины
Гибель бойца ВСУ на Донбассе: военные сообщили его имя и подробности боя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f8/d0d/5c90f8d0dda73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f8/d0d/5c90f8d0dda73.jpg Донбасс Украинский защитник остановил прорыв врага ценой собственной жизни, которую оборвал снайпер боевиков

На Донбассе 18 марта во время боя с боевиками погиб украинский военный Евгений Керичанин, который остановил прорыв врага, но не выжил. Об этом сообщил спикер штаба Объединенных сил.

Один из опорных пунктов украинской армии на Луганском направлении атаковали боевики. С целью приближения к позициям ВСУ, около 10:00 утра противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь зайти во фланг взводного опорного пункта.

"Находясь на наблюдательном посту, солдат Евгений Керичанин открыл огонь из пулемета. Точными выстрелами он заставил противника остановиться и отступить. В то же время под прикрытием пулемета действовал вражеский снайпер, в результате обстрела которого Евгений получил ранения, несовместимые с жизнью", – сообщили в ООС.

За проявленное мужество солдата Евгения Керичанина подано к награждению посмертно.

Напомним, как сообщали в штабе Объединенных сил, 18 марта боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции подразделений ОС, при этом трижды применив запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Был убит один боец ВСУ, однако ответным огнем наши воины уничтожили живую силу, БМП и транспорт боевиков.

В то же время президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже сегодня на фронте погиб боец ВСУ. Украинская армия снова понесла потери, но агрессор дорого заплатил за это, отметил глава государства.

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