Гибель двух военных на Донбассе: появилась реакция Зеленского

Президента уведомили о подрыве военнослужащих на мине под Счастьем

Фото: AFP

Несмотря на гибель двух украинских военнослужащих и ранение еще двух в результате взрыва мины под Счастьем на Донбассе, перемирие с боевиками сохраняется.

Об этом в день трагедии сообщил президент Украины Владимир Зеленский, которому уже доложили о случившемся.

"Это не был выстрел. это была мина. Молю Бога, чтобы ситуация была хоть немного стабильной", – сказал он.

Он добавил, что по факту произошедшего уже было начато срочное расследование.

Полковник ВСУ Дмитрий Гуцуляк также подтвердил, что с начала 21 июля на Донбассе не было зафиксировано нарушения "режима тишины".

"С начала этих суток, 21 июля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Защитники Украины неуклонно придерживаются "режима тишины", – заявил он.

В то же время, Гуцуляк напомнил о готовности подразделений ООС адекватно отвечать на провокации и обстрелы в случае нарушения российскими оккупационными подразделениями режима прекращения огня.

Напомним, что за прошлые сутки, 20 июля, на Донбассе боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. В результате два украинских бойца получили ранения.

Помимо того, как мы уже писали, Россия перебросила на оккупированный Донбасс профессиональных снайперов. зеленский

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