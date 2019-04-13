Гибель командира десантников на Донбассе: в штабе сообщили подробности

Роман Чибинеев погиб, отражая нападение боевиков

У ВСУ на Донбассе снова потери. Фото: Facebook

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского нападения погиб командир отделения 79-й десантно-штурмовой бригады Роман Чибинеев.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, боец был убит на Приазовье, около полуночи 11 апреля, когда противник, пользуясь непогодой и темным временем суток пытался провести разведку боем.

"Под прикрытием огня из стрелкового оружия и гранатометов группа вражеской пехоты выдвинулась в полосу ответственности украинских десантников. Командир отделения, старший солдат Роман Чибинеев, который в это время находился на опорном пункте, вовремя заметил перемещения противника и вместе с товарищами открыл огонь по врагу", – говорится в сообщении.

Боевики были вынуждены отступить, прикрываясь огнем из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Во время смены позиции украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью.

За проявленное в защите Украины мужество и отвагу старший солдат Роман Чибинеев будет представлен к награде. Добавим, что летом бойцу исполнилось бы 30 лет.

Также стоит добавить, что родным братом погибшего является Герой Украины Валерий Чибинеев, который раньше служил в этой же бригаде командиром роты снайперов.

Напомним, ранее военный эксперт назвал особенности вооруженных провокаций боевиков на Донбассе.

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