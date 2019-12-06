Гибель подполковника СБУ на Донбассе: боевики не возвращают останки

Дмитрий Каплунов / Фото: СБУ

Украина требует от боевиков Донбасса вернуть тело спецназовца Дмитрия Каплунова, погибшего во время боевого задания в так называемой "серой зоне".

Как сообщили в Службы безопасности Украины, оккупантов попросили передать тело погибшего сотрудника Центра специальных операций СБУ (группа "Альфа") его родным еще 2 декабря, но переговоры несколько раз срывались.

Официальные запросы передавались через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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"Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным", – добавили в СБУ.

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Оккупантам даже напомнили о нормах христианской морали, согласно которой воины, выполнявшие свой долг, имеют право на достойное захоронение.

Напомним, что подполковник Дмитрий Каплунов служил снайпером в "Альфе". Он погиб 1 декабря при попытке ДРГ врага совершить прорыв в тыл позиций Объединенных сил на Донбассе. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которую он входил, но во время боевого столкновения взрывалась мина, в результате чего он и подполковник Денис Волочаев получили ранения, несовместимые с жизнью.

Как уже сообщалось, за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Каплунову и Волочаеву звания Героя Украины.

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