Гибель украинского бойца на Донбассе: новые подробности

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Ночью 13 января из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб солдат Караван Виталий Андреевич, сообщает пресс-центр 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

"Ночью 13 января 2020 года в результате неосторожного обращения с боеприпасами в нашей бригаде погиб солдат Караван Виталий Андреевич", – говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что по данному факту проводится служебное расследование.

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Ранее сообщалось, что причиной гибели 26-летнего Виталия Каравана, служившего в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде ВСУ, мог стать обстрел украинских позиций боевиками из запрещенного оружия. Также стало известно, что мужчину нашли мертвым в блиндаже. Были подозрения, что его убили обстрелом со стороны пророссийских боевиков из крупнокалиберного оружия, которое сейчас запрещено для использования в зоне ООС (АТО).

Напомним, что с начала года украинские военные потеряли погибшими от огня противника пять человек.

Так, 9 января поздно вечером в зоне операции Объединенных сил на Донбассе получил тяжелое ранение, а потомскончался 23-летний старший солдат Николай Довженко, служивший в 28-й отдельной мехбригаде ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода.

5 января от пули снайпера в районе села Крымское Новоайдарского района Луганской области погиб Сергей Рацун – старший солдат, механик-водитель 93-й бригады ВСУ.

Также 5 января в районе Павлополя Донецкой области погиб 24-летний Руслан Насальский из 109-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ. У парня остались мать, младшая сестра, жена и трое детей.

Кроме того, 5 января в районе Золотого Луганской области на мине подорвался грузовик ГАЗ-66 ВСУ, погиб 48-летний Сергей Дичек из села Богдановка Волочисского района Хмельницкой области.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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