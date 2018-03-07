Гибель военного на Донбассе: появились подробности

Бойцу было всего лишь 20 лет

В районе промышленной зоны Авдеевки погиб 20-летний стрелок-снайпер Владислав Козченко. Трагедия произошла 6 марта.

"Получил осколочное проникающее ранение в шею уроженец Полтавы, солдат Козченко Владислав Игоревич 1997 г. р., стрелок-снайпер 1 десантно-штурмового взвода 2 десантно-штурмовой роты одной из воинских частей", – сообщает poltava.to со ссылкой на руководителя пресс-службы Полтавского областного военного комиссариата, подполковник Эдуард Бородай.

"Героическая гибель военнослужащего при защите выполнения обязанностей по защите территориальной целостности не останется для врага безнаказанной, память о его подвиге будет жить вечно", – в частности, говорится в сообщении Полтавского ОИК.

Захоронение ориентировочно состоится в Полтаве, на Аллее героев, 9-10 марта.

Напомним, ранее в украинском Генштабе заявили, что АТО продолжится, несмотря на закон о деоккупации Донбасса. При этом новый закон предполагает переход управлением военной операции штабу Объединенных сил, который сможет задействовать не только военных, но и спецслужбы – но решение о прекращение Антитеррористической операции принимают в СБУ.

Как сообщалось, на днях в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.