Гибель Захарченко в Донецке: появились новые подробности

Сегодня, 23:24

Взрывное устройство находилось внутри ресторана

фото AFP
фото AFP

Взрывное устройство, в результате которого погиб глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александр Захарченко, находилось в ресторане, сообщил "заместитель командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин.

"Взрывное устройство находилось внутри ресторана. Следственные службы ведут следствие и разбираются, что к чему. После этого будут представлены официальные заявления, в которых будет четко ясно, как это происходило", – заявил Басурин, которого цитирует Донецкое агентство новостей (ДАН).

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Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеТакже пострадал глава "минфина" т.н. "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент").

Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.

Боевики, свою очередь, уже заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов"которые, по их словам, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко. А в МИД России заявили, что за взрывом в центре Донецка стоит "киевский режим".
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Источник:

Интерфакс

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