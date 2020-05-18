Гиркин на видео признал, что расстреливал украинских добровольцев

Террорист признает, что отдавал приказы казнить и в некоторых случаях сам убивал людей

Экс-главарь боевиков т. наз. "ДНР" в 2014 году, "министр обороны" псевдореспублики Игорь Гиркин (Стрелков), который дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, рассказал откровенно о своих преступлениях, отказался отвечать на большинство вопросов по сбитому Боингу MH17, но открыто признал, что казнил и отдавать приказы убивать граждан Украины в Славянске.

Гордон спросил Гиркина, правда ли что 16 апреля 2014 года группа боевиков под его руководством организовала пытки и убийства жителя Стрыя 25-летнего Юрия Дяковского. Его тело со следами издевательств нашли в речке недалеко от Славянска. Гиркин подтвердил, что Дяковский, как и 19-летний студент КПИ Юрий Поправка, были расстреляны по его приказу якобы после того, как их поймали во время выполнения разведывательно-диверсионной операции.

"Поймали двух из пятерых. Да, эти люди были расстреляны по моему приказу. Живыми ими никто живот не вспорол", – заявил экс-главарь террористов. На уточняющий вопрос, жалеет ли Гиркин об этом, тот ответил: "Нет. Они были врагами".

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Террорист признает, что отдавал приказы казнить и в некоторых случаях сам убивал людей, в том числе согласно решению "военного трибунала".

Напомним, в апреле 2014 года в Славянске нашли тело со следами пыток. Погибшим оказался житель города Стрый Львовской области 25-летний Юрий Дяковский. Тело обнаружили в том же месте, где раньше тела депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака и студента Политехнического института Юрия Поправка.

Парня похоронили 8 мая того же года. В последний путь его проводить собрались около 2 тысяч человек.

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