Глава Луганской ОГА за восстановление экономических связей с ОРДЛО

Председатель Луганской обласной государственной администрации Сергей Гайдай считает, что Украине выгодно восстановить экономические связи с неподконтрольной территорией Донбасса. Об этом он сказал журналистам в Северодонецке, передают "Новости Донбасса".

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"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", - цитирует издание главу Луганской ОГА.

Гайдай назвал разрыв экономических связей с неподконтрольными территориями "политическими спекуляциями".

"Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать?.. Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы", – заявил он.



По мнению руководителя области, экономическая блокада привела к "вымыванию" гривны с неподконтрольной территории.

"Гривны больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривна – это тоже определенная привязка к Украине", - отметил Гайдай.

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Напомним, 5 сентября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что боевики "Луганской народной республики" хотят отказаться от воды, которую Украина поставляет на оккупированную территорию.

Мы также сообщали, что боевики блокируют обмен списками пленных – Украине так и не предоставили информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых ею удерживаемых на оккупированных территориях лиц, и этот вопрос, в том числе, был поднят на заседании ТКГ.

Видео: "Украина 24"

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