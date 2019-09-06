Глава МИД Украины: За пять лет на Донбассе погибли 14 тысяч человек

Пристайко отметил, что Россия не выполнила ни одного обязательства

Жертвами войны на Донбассе за пять лет боевых действий стали 14 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Грустной статистикой он поделился в годовщину подписания Минского протокола о прекращении огня на Востоке.

"Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании – 24 часа в сутки, семь дней в неделю", – написал министр в своем Twitter.

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Напомним, 4 сентября на Донбассе из-за обстрела пророссийских боевиков погиб украинский военнослужащий.

А 3 сентября боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Четверо военнослужащих были ранены.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия снова обостряет ситуацию на Донбассе, перебрасывая на оккупированные территории спецназ, диверсионные группы и снайперские пары.

Кроме того, по данным разведки, противник проводит ротацию войск. Также боевики на передовую перебрасывают танки и артиллерию.

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