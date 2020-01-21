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Главарь "ДНР" получил три выстрела в спину: подробности ликвидации Алексея Кривули

21 января, 15:30

Удивительно, что боевики не обвиняют в этот раз «украинские ДРГ»

Алексей Кривуля/ Crhbyijn

Алексей Кривуля/ Crhbyijn

В Донецке 20 января убили одного из главарей т.н. "ДНР" Алексея Кривулю, который получил три пули в спину прямо в подъезде.

Как сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией, боевик, более известный по прозвищу "Грин", был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома.

Он был заместителем командира "спецназа МВД ДНР", а также долгое время был заместителем командира бандформирования "Пятнашка". В одном из пабликов боевиков появился комментарий бывшего командира "Пятнашки" Ахра Авидзба, который отбрасывает стандартную версию боевиков об "украинских ДРГ".

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"Убийство застало меня в Москве, поэтому сказать больше того, что знают все, не могу. "Грина" подстерегли в подъезде дома. Сказать, что это была украинская диверсионная группа или еще кто-то, я не могу – нетипично, что этим делом занялась ДРГ. Я думаю, что в ближайшее время наступит ясность, так как все наши ребята сейчас во внутренних войсках "МВД ДНР" и для них раскрыть убийство своего – дело чести", – сказал боевик.

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Фото: Twitter, GirkinGirkin

Как сообщали новости "Сегодня", еще осенью командира боевиков забили до смерти за то, что раскрыл махинации ФСБ. Сотрудники спецслужбы распродавали российскую технику и офицер боевиков решил их сдать.

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Источник: Интерфакс

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