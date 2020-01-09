В "ДНР" обещают сравнять местные зарплаты и пенсии с российскими

/ Фото: AFP

На временно неподконтрольной территории Украины главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин обещает сравнять местные пенсии и зарплаты с уровнем выплат в Ростовской области РФ.

"В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение "правительству Донецкой народной республики довести" уровень "республиканских" пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации", – цитируют боевика сепаратистские СМИ.

Отмечается, что процесс должен завершиться к началу 2022 года. На бумаге боевиков "повышение" будет происходить в три этапа: с января и июля 2021 года, а также с января 2022-го. В среднем на каждом из этих этапов пенсии планируется повышаться на 20 процентов, зарплаты бюджетников — на 28 процентов, госслужащих — на 18 процентов.

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Впрочем, в реальности "рост экономических показателей" выглядит несколько иначе. Так, главарь боевиков подписал указ о повышении тарифов: цены на электроэнергию на подконтрольной группировке "ДНР" территории будут изменены с 1 февраля 2020 года. Согласно бумаге, "правительству ДНР" необходимо установить с 1 февраля тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению, в зависимости от объемов потребления, передают novosti.dn.ua.



Также сообщалось, что с 1 сентября 2019 года "ДНР" повысила цены на холодную воду, вывоз мусора и квартплату.

В свою очередь российский писатель, член оппозиционного движения "Другая Россия" Эдуард Лимонов в интервью российским журналистам резко раскритиковал так называемую "ДНР", после того как побывал в Донецке.

В частности, отвечая на вопрос корреспондента "Русской Весны", какое впечатление произвел на него Донецк и не хотел ли бы он там поселиться, Лимонов ответил: "Отвратительное впечатление. Русское восстание подавлено, в основном Россией. Поселиться? Что делать? Сидеть там "в подвале"?"

Российский писатель также резко высказался о так называемом руководстве самопровозглашенной "ДНР". "Я видел Пушилина в Москве, когда ходил на политические шоу, он произвел на меня впечатление как безынициативное подчиненное Москве существо. Да, впрочем, уже и Захарченко (тельняшка, белки глаз, образ матросика из "Оптимистической трагедии") все же был вполне послушным руководителем "ДНР", – отметил Лимонов.

Как сообщалось ранее, в сети появились фото посленовогоднего Донецка. На пустынных улицах нет ни людей, ни транспорта, а в центре – стоит одинокая елка. Пользователи в комментариях пишут, что это "ужас и мрак".

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