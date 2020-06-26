Главарь "ДНР" Пушилин живет в шикарном особняке, который "отжали" боевики (фото)

Главарь "ДНР" Денис Пушилин поселился в шикарном особняке бизнесмена Сергея Хановича. Дом был "отжат" боевиками, как и другие объекты бизнеса Хановича, а вещи куда-то вывезли.

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Об этом рассказал сам бизнесмен, передают "Новости Донбасса".

"Потерял свой жилой дом, который я построил сам, в котором теперь живет Пушилин", – сказал он и уточнил, что речь идет о частном доме в Донецке на улице Соловьяненко, 10/12.

По словам бизнесмена, у его дома несколько дней дежурила какая-то машина, а потом туда приехали на бронетехнике и с оружием.

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"Мы подходим — они молчат. Мы пробили, что это за машина, оказалось, это машина их — так называемый какой-то первый отдел, страшный отдел, с которым никто не захотел связываться. Потом приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, так как у них подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли, прошли вместе с ними, убедились, что никаких там трупов нет. Они говорят, что все равно этот дом теперь опечатан, мы будем производить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин. Вещи, фотографии — то, что им совсем не нужно (увезли. – Ред.). Но когда они с углов дома, с заборов посбивали мои инициалы, то я понял, что это уже надолго", – рассказал Ханович.

Он рассказал, что площадь дома — 1,5 тысячи квадратных метров, здесь есть большой зимний сад, бассейн, джакузи, спортзал, гаражи, заправочные станции.

"(Теперь всем этим) пользуется Пушилин. А владею я, юридически, по закону Украины", – резюмировал бизнесмен.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Пушилин отменил повышенную боеготовность в "ДНР", после того как обвинил Киев в нарушении режима прекращения огня. Главарь боевиков решил, что на передовой уже нет серьезной угрозы.

А тем временем на Донецком направлении украинские военные уничтожили полевое жилье боевиков и минометную позицию. Смотрите видео:

Видео: Бойова група К-2 54 ОМБр

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