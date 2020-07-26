Главари "ДНР" и "ЛНР" приказали боевикам прекратить огонь на Донбассе

В связи с новым режимом тишины на Донбассе главари т.н. "народной милиции ДНР и ЛНР" отдали приказы своим боевикам о прекращении огня с полуночи 27 июля. Текст соответствующих приказов опубликовал в телеграм-канале "официальный представитель "народной милиции ДНР" Андрей Марочко.

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Так, начальник "управления народной милиции ЛНР" Ян Лещенко заявил, что приказ доведен до всех подразделений и каждого боевика.

"В приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня… Также всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения условий действия дополнительных мер контроля режима прекращения огня… С 00:01 27 июля "народная милиция ЛНР" готова к выполнению условий режима прекращения огня. Также надеемся на аналогичные действия со стороны украинского правительства и ВСУ", – говорится в заявлении.

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В свою очередь начальник "управления народной милиции ДНР" Денис Синенков также выдал указ о переходе своих бандформирований к полному и бессрочному прекращению огня. Он отметил, что боевикам "ДНР" запрещено стрелять даже из стрелкового оружия.

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"По поручению главы "ДНР" в "управлении народной милиции" был издан соответствующий приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись. Кроме того, командирами всех подразделений произведен инструктаж личного состава. Военнослужащие понимают и поддерживают принятое Контактной группой решение о бессрочном перемирии. Также доведен перечень дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня. По всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договоренностей", – заявил главарь боевиков.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 июля состоялись очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины.

В то же время президент Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс заявил, что документ о достигнутом перемирии должен был быть подписан всеми сторонами "нормандской группы" (Франции, Германии, Украины и России).

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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