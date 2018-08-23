Главари "ДНР" заговорили о проведении "референдума о независимости"

По словам Пушилина, на такой шаг "власти" "ДНР" пойдут, если Украина не продлит действие закона об особом статусе Донбасса

В так называемой самопровозглашенной "Донецкой народной республике" боевики могут провести не только очередные "выборы" "главы и парламента", но и новый "референдум" о ее "государственном статусе". Об этом сообщил один из главарей боевиков Денис Пушилин.

По его словам, на такой шаг "власти" "ДНР" пойдут, если Украина не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.

"Тогда нужно будет провести "выборы" "главы" и "Народного совета". И не только. Нужно будет провести и "муниципальные выборы"… Потребуется "всенародный референдум" с более четким вопросом, чем в 2014 году. Например: "Вы за то, чтобы Донецкая народная республика была независимым суверенным государством?" Вот такой сценарий. Это было бы и к лучшему, если честно", – сказал Денис Пушилин.

Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что закончить войну на Донбассе можно только с помощью переговоров – попробовать договориться с Москвой и найти компромиссы, так как наступление украинской армии – не самый лучший вариант.

"Остановить войну можно одним движением, просто объявив о капитуляции. Надеюсь, желающих получить мир такой ценой у нас нет. По крайней мере, даже если есть, то они не осмелятся вслух предлагать такое", – сказал он.

Кучма уверен, что остановить войну может только сама Россия, которая ее и развязала против нашей страны. Но есть вариант, что можно договориться и найти компромиссы, считает он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказывал, как Украина будет освобождать Донбасс. Президент заверил, что никакого наступления украинской армии на востоке страны не будет.

В свою очередь командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что помешало закончить конфликт на Донбассе в 2014 году. По его словам, все могло бы закончиться быстро и с минимальными человеческими потерями.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.