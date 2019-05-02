Год операции Объединенных сил: Наев рассказал, сколько освобождено территорий

Новая военная операция на востоке Украины началась 1 мая 2018 года и была достаточно успешной

Фото: Facebook ООС.

Украинская армия с начала операции Объединенных сил, с 1 мая 2018 года, освободили около 24 квадратных километров территории Донбасса. Об этом сообщил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Не нарушая Минских договоренностей, возвращено под контроль около 24 квадратных километров территории, в том числе три населенных пункта (хутор Вольный, Южное, Шумы)", – заявил он.

Также Наев отмечает, что с начала ООС в зоне боевых действий проверено на наличие взрывоопасных предметов почти 4576,7 га, уничтожены 52 655 взрывоопасных предметов, восстановлено 1000 га территорий уже используются в хозяйственных целях.

Также силами ООС было изъято из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 тыс. боеприпасов, а в пользу государства изъято материальные ценности, которые использовались незаконным способом, стоимостью около 274 млн грн.

Как мы уже писали, Сергей Наев заявил, что начался новый этап вооруженной борьбы за свободу Украины. Он также подчеркнул, что в сжатые сроки была начата работа по формированию Объединенных сил.

Напомним, в декабре прошлого года Наев рассказал о больших потерях врага на Донбассе за полгода проведения ООС. Генерал пообещал и дальше адекватный ответ оккупантам в случае военных провокаций.

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