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Год "перемирия" на Донбассе: сколько погибло украинских военных

27 июля 2021 9:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала перемирия, но даже в таких условиях потерь у ВСУ стало намного меньше

Боевики атаковали, а ВСУ соблюдали договоренности. Коллаж "Сегодня"

Боевики атаковали, а ВСУ соблюдали договоренности. Коллаж "Сегодня"

За время перемирия на Донбассе с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021-го на фронте погибли 45 украинских военных и 163 получили ранения. Смертей стало в два раза меньше, чем за аналогичный период 2019-2020.

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Об этом сообщает украинская сторона в Трехсторонней контактной группе.

"Несмотря на многочисленные нарушения с российской стороны, результаты действия режима прекращения огня очевидны: в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020", – говорится в сообщении.

С 27 июля 2019 по 27 июля 2020:

  • боевиками совершено 4257 обстрелов;
  • 88 украинских военнослужащих погибли;
  • 494 получили ранения.

С 27 июля 2020 по 27 июля 2021:

  • 1995 обстрелов;
  • погибли 45 бойцов ВСУ;
  • ранения получили 163 военнослужащих.
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В ТКГ отметили, что самое сложное – это соблюдение режима прекращения огня в ходе военного конфликта, однако Украина показала ответственность и приверженность политико-дипломатическому пути окончания войны.

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"Более того, саммит "Крымской платформы", который начнет процесс деоккупации Крыма, стал возможным и представительным (ожидаются должностные лица более чем из 35 стран мира) в значительной степени потому, что Украина заработала за этот год репутацию ответственного государства, которое выполняет свои договоренности даже в неблагоприятных обстоятельствах", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июля Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потери – ранения получили четыре человека, еще трое – боевые травмы.

Позже стало известно, что боевики нанесли удар далеко в тыл по командному пункту ВСУ, в результате чего пострадали девушки-военнослужащие.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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