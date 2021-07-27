Год "перемирия" на Донбассе: сколько погибло украинских военных

Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала перемирия, но даже в таких условиях потерь у ВСУ стало намного меньше

Боевики атаковали, а ВСУ соблюдали договоренности. Коллаж "Сегодня"

За время перемирия на Донбассе с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021-го на фронте погибли 45 украинских военных и 163 получили ранения. Смертей стало в два раза меньше, чем за аналогичный период 2019-2020.

Реклама

Об этом сообщает украинская сторона в Трехсторонней контактной группе.

"Несмотря на многочисленные нарушения с российской стороны, результаты действия режима прекращения огня очевидны: в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020", – говорится в сообщении.

С 27 июля 2019 по 27 июля 2020:

боевиками совершено 4257 обстрелов;

88 украинских военнослужащих погибли;

494 получили ранения.

С 27 июля 2020 по 27 июля 2021:

1995 обстрелов;

погибли 45 бойцов ВСУ;

ранения получили 163 военнослужащих.

Реклама

В ТКГ отметили, что самое сложное – это соблюдение режима прекращения огня в ходе военного конфликта, однако Украина показала ответственность и приверженность политико-дипломатическому пути окончания войны.

В тренде Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. Как их наказали ВСУ

"Более того, саммит "Крымской платформы", который начнет процесс деоккупации Крыма, стал возможным и представительным (ожидаются должностные лица более чем из 35 стран мира) в значительной степени потому, что Украина заработала за этот год репутацию ответственного государства, которое выполняет свои договоренности даже в неблагоприятных обстоятельствах", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июля Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потери – ранения получили четыре человека, еще трое – боевые травмы.

Позже стало известно, что боевики нанесли удар далеко в тыл по командному пункту ВСУ, в результате чего пострадали девушки-военнослужащие.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией