Годовщина освобождения Мариуполя: МВД показало памятное видео

С середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов

Сегодня, 13 июня 2019 года, исполняется пятая годовщина освобождения Мариуполя от банд сепаратистов.

Министерство внутренних дел показало памятное видео.

Как известно, с середины апреля 2014 Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов, а после трагедии 9 мая, когда боевики штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под контроль врага.

Глава МВД Арсен Аваков и на то время еще председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута приняли решение освободить город от бандитов до проведения президентских выборов 25 мая 2014 года.

Окончательной датой штурма была намечена пятница, 13 июня 2014 года.

"Штурм начался в 5 утра с массированного обстрела укреплений боевиков ЗУ-23/2, смонтированного на бронированном грузовике. После начала штурма, боевики поняли, что их песенка спета и начали убегать и прятаться, как крысы в подвалах и чердаках, откуда их выковыривали "азовцы". Зачисткой лично руководил комбат "Азова" Андрей Белецкий", – рассказал советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко.

По его словам, главарь мариупольских боевиков с позывным "Чечен" получил информацию о подготовке штурма и со своими соратниками за день до штурма покинул Мариуполь.

По итогам сложной операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом, никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

Напомним, морпехи поздравили Мариуполь с годовщиной освобождения, было опубликовано трогательное видео.

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