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Голодали, тонули, умирали от болезни: как Фонд Ахметова помогает детям из детдома

10 мая, 18:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Оксана Мартынец из Новотроицка родила только двух дочерей, а остальных детей – выбрала сердцем

Фото: скрин из видео

Фото: скрин из видео

На долю этих детей пришлось немало испытаний, среди них – предательство родителей. Они голодали, тонули, умирали от болезни. Родных братьев и сестер разводили и отправляли в разные детдома. И наконец, им удалось найти новый дом и материнское сердце, любовь которого не знает границ. Подробности узнавала корреспондент "Сегодня" Юлия Миншакирова.

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Она пытается, чтобы прическа дочерей были по модным трендам сезона. Оксана Мартынец – председатель большой семьи с прифронтового Новотроицкого. В свои 39 лет – она ​​мама для 13-ти детей! А еще – самая молодая названая бабушка во всей округе.

"Вообще я всегда говорю, что у меня 13-ть детей, четверо внуков. Все прекрасно", – говорит мать-воспитательница детского дома семейного типа Оксана Мартынец.

Видео: Сегодня

Оксана родила двух дочерей, остальных детей, говорит, выбрала сердцем. Для одиннадцатилетнего Ярослава приемная мать – постоянный источник любви и тепла, откуда он берет свои силы.

"Хвалит, помогает всем. Может поддержать если что-то не так", - говорит про маму Ярослав Подустов.

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Ярика и двух его старших братьев просто оставили на остановке общественного транспорта. Они попали в разных детдома. Оксана забрала всех троих. Создала детский дом семейного типа. В течение девяти лет с мальчиками работали психологи, логопеды, врачи. Но исцелила их материнская любовь.

"Когда появился Максим у нас, и сказал: "Я всё равно найду свою маму", и вот так вот смотрел на меня из под лба. Ребёнку было шесть лет на тот момент и вот с этой озлобленностью они приходят. И когда этому подростку уже 15-16 лет и он ходит: "М-а-а-а м, я тебя люблю!" после каждого там обеда, завтрака и ужина. Вот наверное, это и есть счастье", - рассказывает мать-воспитательница Оксана Мартынец.

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Согрело материнское сердце и семилетнюю Любу.

Соцслужбы нашли ребенка в лачуге на берегу пруда. Маленькая, ей тогда было три, проживала там с биологическими родителями и часто оставалась в одиночестве.

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"Она дико боялась воды. Дико просто. Ванная – это был вообще, крик скандал? Мне сказали, что ребёнок тонул. И Тонул не один раз. Но ничего. Мы все это дело победили", – рассказывает про Любу Оксана.

Большую семью годами поддерживает Фонд Рината Ахметова. Это и продуктовая помощь во время конфликта на Донбассе. И поддержка семьи по большой системной программе фонда "Сиротству- НЕТ".

"Ринат Леонидович Ахметов сделал, наверное, больше всех в Украине для сирот. Создавший единую базу "сиротству – Нет!", Где каждый из нас, может посмотреть на ребёнка, увидеть родное лицо или родные глаза", – говорит Оксана Мартынец.

Раз в год, в День матери, Оксана принимает самые теплые поздравления. Эта женщина пережила испытание войной, сложный развод. Но ее сердце всегда будет наполнено целебной материнской любовью.

Напомним, ранее рассказывалось, что Фонд Ахметова помог вернуть слух семилетней Полине с Донбасса.

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