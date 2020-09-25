Голоса Мирных: Фонда Рината Ахметова презентовал уникальный проект

Фонд Рината Ахметова презентовал концепцию онлайн-музея "Голоса Мирных". Это уникальный для Украины проект, цель которого – собрать свидетельства очевидцев вооруженного конфликта.

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Совместно с сайтом "Сегодня" Фонд начинает цикл публикаций о трагических событиях в самом сердце Европы.

По словам главы офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу, идея Музея вызывает восхищение.

"Это очень важный проект. Хочу отметить, что мы очень часто общаемся с пострадавшими от конфликта, слушаем их. Чтобы в результате оказать помощь, но не сохранить их истории. А в этом конкретном случае мы слышим голоса Мирных для того, чтобы передать их будущим поколениям. Чтобы они понимали, каким кошмаром может быть вооруженный конфликт. Считаю, что у такого музея очень многообещающий потенциал. Я поражен объемом работы и желаю успехов", – заявил он.

Задача музея – объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

"Сегодня мы не сможем открыть музей в Донецке, поэтому создаем его онлайн. Он будет работать как онлайн-архив, онлайн-экспозиции, онлайн- и офлайн-проекты, а еще как медиа. Ринат Ахметов помогал, помогает и будет помогать мирным жителям Донбасса. В 2014 году был создан Гуманитарный Штаб, который оказал беспрецедентную по своим масштабам помощь и, по сути, спас миллион жизней. За эти шесть лет Ринат Ахметов десятки тысяч раз слышал в письмах, сюжетах, записях в социальных сетях истории Мирных о войне и их слова благодарности", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

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Сейчас для сохранения этих свидетельств создается Музей "Голоса Мирных", в основе которого рассказы людей шахтерского края.

По словам представителя команды Музея Ольги Гук, зритель сможет погрузиться в жизнь других людей. Понять, что это обычный люди, на которых вдруг свалилась трагедия.

"Цель – не только показать. Но мы закладываем еще и психологическую часть. Когда человек рассказывает – превозмогает боль войны. Когда мирные делятся чем-то, они отпускают. Мы работаем с психологами в том числе. Так что задача и сделать всемирную историю и помочь людям выговориться", – отметила она.

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Один из тех, кто поделился своей историей – Федор Памбук из Гранитного. По словам мужчины, раньше люди в поселке жили неплохо, но потом все изменилось.

"Народ трудолюбивый. Но всех разогнал конфликт, разрушил семьи. Обстрелы – это очень страшно, словами не передать. Лужи с водой, грязью, и в них падают люди, пытаются спастись. Улицу разбомбили, потом дома – и они уже не подлежат восстановлению. В соседский дом снаряд попал. А в другой раз инкубаторную станцию разнесло", – вспомнил мужчина.

Собранные истории Фонд Рината Ахметова разместит в открытом доступе.

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Так Музей станет окном, в которое может заглянуть мировое сообщество, чтобы понять мирных жителей Донбасса и составить объективное представление о вооруженном конфликте, который шестой год гремит в самом сердце Европы. А еще музей "Голоса Мирных" станет важным ресурсом для исследователей, изучающих вооруженный конфликт на Донбассе.

На сайте онлайн-музея уже размещена специальная форма для всех, кто захочет поделиться своей историей. Найти ее можно тут: civilvoicesmuseum.org.

Справка.

Фонд Рината Ахметова – крупнейшая благотворительная миссия в Украине. Это самая большая личная инициатива на востоке страны.

Благодаря помощи Фонда с 2014 года спасено жизни более миллиона мирных жителей востока Украины. Крупнейшая программа Фонда – Гуманитарный штаб, который четыре года помогает самым незащищенным слоям населения Донецкой и Луганской областей. Выдано порядка 12 миллионов продуктовых наборов, благодаря которым выживают люди на линии соприкосновения. Охвачено помощью свыше 750 населенных пунктов.

С 28 февраля 2017 года деятельность штаба на неподконтрольных Украине территориях Донбасса была заблокирована. 500 тысяч человек остались без помощи. Штаб продолжает оказывать поддержку жителям "серой зоны" и вынужденным переселенцам.

Спасение жизней – главная задача, которую Ринат Ахметов поставил перед Фондом на сегодняшний день.

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