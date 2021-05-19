"Голоса мирных": в Мариуполе волонтеры высадили новую аллею роз (видео)

Каждая роза на этой аллее – символизирует историю мирных жителей Донбасса, которые пережили тяжелые времена

Волонтеры садят розы на алее в Мариуполе. Фото: скрин

Один цветок – одно воспоминание о войне! В Мариуполе появилась новая аллея роз в рамках проекта музея "Голоса мирных". На этот раз сажать цветы помогали волонтеры, которые с первых дней конфликта на Донбассе присоединились к крупнейшей гуманитарной миссии в стране. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Юлия Миншакирова, благодаря этой миссии помощь получили три с половиной миллиона человек.

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Каждая роза на этой аллее – символизирует историю мирного жителя Донбасса. Жизни, которая изменила война. Сажать цветы помогают волонтеры. У каждого из них свои воспоминания о военном конфликте.

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"Для меня роза в первую очередь символ Донецка", – говорит переселенец Михаил Катеринчак.

Видео: Сегодня

Михаил возглавил волонтерские бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова в мае 2015 года. Они доставляли продукты в самые отдаленные прифронтовые села по обе стороны линии разграничения.

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"Самая крупная и самая большая помощь, которую оказывает один человек сотням тысячам своих соотечественников. Для мирных жителей – это было единственное, что не давало им почувствовать им себя брошенными", – говорит руководитель проекту "Помощь населению" Гуманитарного штаба Рината Ахметова Михаил Катеринчак.

Именно в Мариуполе фонд Рината Ахметова оперативно развернул мощный в стране логистический центр по распределению и формированию гуманитарной помощи. Ежедневно волонтеры двух металлургических комбинатов – разгружали и фасовали тысячи тонн продуктов.

"Мы даже не представляли, что это такое. Но, мы все справились", – говорит работница цеха ремонта и благоустройства ЧАО "ММК имени Ильича" Елена Масливец.

"Мы видели своими глазами, какими объемами поставлялась гуманитарная помощь. В принципе, каждая проблема, которая нуждалась в помощи, проходила через Фонд Рината Ахметова. Будь то медицина, будь то социальные вопросы", – рассказывает первый заместитель Мариупольского городского головы Михаил Когут.

Водитель Николай вспоминает, как работали волонтеры в составе мобильных бригад. Осуществили почти 900 выездов рискуя жизнью. В жару и морозы.

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"Самый опасный выезд это был у меня. В Авдеевке тогда не было ни воды, ни света, ни газа. Был мороз 25 градусов. Каждый день мы выезжали. Стрельба не прекращалась", – добавляет водитель бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова Николай Бурагин.

Гуманитарный штаб – самая масштабная программа Фонда Рината Ахметова, по которой помощь получили мирные жители Донбасса – дети, старики, инвалиды, многодетные семьи. Проект уникальный в секторе благотворительности. До сих пор не имеет аналогов в стране.

"Помощь Фонда предупредила гуманитарную катастрофу в регионе. Социальная ценность помощи Фонда Рината Ахметова для благополучателей составила более 1 млрд долларов", – делится с нами директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Воспоминания волонтеров о войне войдут в онлайн музей "Голоса мирных". Аллея роз также часть этого масштабного проекта. К 2025 году Фонд планирует собрать 100 тысяч свидетельств мирных жителей о конфликте на Донбассе.

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Напомним, ранее рассказывалось, что Фонд Ахметова помог вернуть слух семилетней Полине с Донбасса.