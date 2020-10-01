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Горит почти вся улица: что сейчас происходит в Станице Луганской (фото)

1 октября, 17:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ветер "несет" пламя на еще одну улицу

В Станице Луганской, где огонь уже охватил КПВВ, усложнилась ситуация. На улице Донецкой горят почти все дома. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

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Отмечается, что огонь сложно потушить из-за большого количества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры.

"Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, что угрожает жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", – сказано в сообщении.

Сильный ветер перебрасывает пламя через железнодорожную насыпь к улице Лебединского. Коммунальщики подвозят воду для тушения огня.

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Напомним, в Станично-Луганском районе из-за пожаров объявили "чрезвычайную ситуацию объектового уровня, природного характера".

Кроме того, в штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары в Луганской области возникли из-за обстрелов боевиков.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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Луганская область пожар Станица Луганская
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