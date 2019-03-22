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Горячее "перемирие" на Донбассе: ВСУ понесли потери

Сегодня, 18:29

Боевики шесть раз обстреливали позиции украинских военных

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны.
Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..
Горячее "перемирие" на Донбассе: ВСУ понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg Донбасс Боевики шесть раз обстреливали позиции украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 22 марта было зафиксировано шесть обстрелов украинских позиций.

Противник выпустил по бойцам ВСУ 63 мины калибров 120 и 82 мм. В результате обстрелов один украинский воин погиб и еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала текущих суток противник шесть раз обстрелял позиции наших войск пять раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, с расходом 63 мины калибров 120 и 82 мм. Также зафиксировано обстрелы снайперов", - говорится в сообщении.

В свою очередь, украинские воины давали врагу адекватный ответ из штатного вооружения. Потери боевиков уточняются.

Напомним, что уже с начала текущих суток боевики били из минометов и ВСУ понесли потери. На одном из направлений враг выпустил 40 мин по позициям украинской армии.

Также напомним, что 20 марта на фронте также завязались не шуточные бои – и ВСУ, и боевики пустили в ход снайперов. Вражеский снайпер подстрелил бойца ВСУ, а возле командира спецподразделения рядом разорвалась мина.

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Тег ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

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