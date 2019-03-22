Горячее "перемирие" на Донбассе: ВСУ понесли потери
Боевики шесть раз обстреливали позиции украинских военных
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 22 марта было зафиксировано шесть обстрелов украинских позиций.
Противник выпустил по бойцам ВСУ 63 мины калибров 120 и 82 мм. В результате обстрелов один украинский воин погиб и еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"С начала текущих суток противник шесть раз обстрелял позиции наших войск пять раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, с расходом 63 мины калибров 120 и 82 мм. Также зафиксировано обстрелы снайперов", - говорится в сообщении.
В свою очередь, украинские воины давали врагу адекватный ответ из штатного вооружения. Потери боевиков уточняются.
Напомним, что уже с начала текущих суток боевики били из минометов и ВСУ понесли потери. На одном из направлений враг выпустил 40 мин по позициям украинской армии.
Также напомним, что 20 марта на фронте также завязались не шуточные бои – и ВСУ, и боевики пустили в ход снайперов. Вражеский снайпер подстрелил бойца ВСУ, а возле командира спецподразделения рядом разорвалась мина.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Горячее "перемирие" на Донбассе: ВСУ понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марчук назвал потери ВСУ за время весеннего "перемирия" на Донбассе
Начиная с 8 марта на Донбассе погибли пять военнослужащих из личного состава Объединенных cил