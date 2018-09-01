Госпогранслужба рассказала о ситуации на пунктах въезда-выезда на Донбассе

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе Операции объединенных сил работают в штатном режиме, после того, как боевики ОРДЛО полностью отказывали всем в выезде на территорию подконтрольную украинской власти. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"На дорожных коридорах в пределах Донецкой области отмечается затрудненное движение для граждан из-за действий российско-оккупационных войск", – отмечается в сообщении.

В Госпогранслужбе предупредили, что боевики проверяют всех людей, которые пытаются выехать из оккупированной террритории.

"В настоящее время известно, что оккупанты проводят тотальный контроль всех лиц и транспорта, которые пытаются выехать из оккупированной территории, однако начали единичный пропуск граждан и автомобилей. Добавим, что оформление пограничниками из состава Объединенных сил в направлении временно оккупированной территории не прекращалось, однако фиксируются отдельные отказы гражданам в пересечении линии разграничения со стороны российских наемников", – отмечается в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что "с целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, по решению командующего Объединенных сил, со 2 по 7 сентября будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ "Станица Луганская".

Остальные КПВВ в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

Ранее, боевики ОРДЛО заблокировали КПВВ в Донецкой области и никого не выпускали из оккупированных территорий. Пропуск на неподконтрольную Украине территорию осуществлялся выборочно.

Напомним, боевики прибегли к таким мерам из-за смерти 31 августа главаря так называемой "Донецкой народной республики" Александра Захарченко. Он погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане "Сепар".

Также Ирина Геращенко направила письма координаторам ОБСЕ и Трехсторонней контактной группе с просьбой обратиться к представителям ОРДО, чтобы те возобновили работу контрольных пунктов въезда/выезда в Донецкой области. По ее словам, Донецк был взят в кольцо террора.