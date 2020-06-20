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Готовил серию терактов: в Луганской области задержали бывшего военного

20 июня, 18:38

Руслан Ровик Руслан Ровик

По данным следствия, после взрывов злоумышленник готовился поступить на службу к оккупантам

Служба безопасности Украины совместно с военной контрразведкой и прокуратурой предупредила серию терактов, которые в Луганской области готовил бывший военнослужащий.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший военнослужащий, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе операции Объединенных сил в Донецкой области, имел целью перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник собирался взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.

"Он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в Рубежном на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники", - рассказали в прокуратуре.

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Бывшего военнослужащего задержали, взрывчатку нашли и изъяли. В настоящее время идут неотложные розыскные действия по выяснению всех обстоятельств преступления.

Напомним, 1 июня в Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро. Его оперативно задержали.

По факту минирования открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

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взрыв железная дорога госпиталь теракты Луганская область подрыв

Источник: Сегодня

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