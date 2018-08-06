Готовы к выполнению задач: штаб показал тренировки авиации Объединенных сил

Авиация из состава Объединенных сил каждую неделю проводит мероприятия по подготовке. Украинские летчики тренируются с единственной целью – стать асами летного дела и скоординированно действовать в составе пар, звеньев, эскадрилий.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В сети появились кадры тренировок боевых пилотов авиации ООС, в которых принимали участие экипажи МиГ-29, Су-25, Ми-24 и Ми-8. Военные летчики отработали боевое применение неуправляемого ракетного вооружения и пушечно-стрелкового оружия по наземным целям. Кроме того, немалое внимание уделялось вопросам взаимодействия армейской и тактической авиации из состава Объединенных сил. Результат таких тренировок – все цели поражены, а экипажи самолетов и вертолетов в очередной раз продемонстрировали мастерство и профессионализм, говорится в сообщении

Авиационная группировка всегда готова к выполнению задач по назначению, добавили в штабе ООС.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" опубликовал эффектное видео, как вертолеты ВСУ защищают Украину от вторжения с моря.

Также в штабе Объединенных сил показали видео спасения сбитых пилотов. В спасательной операции участвовали два вертолета Ми-8 и один Ми-24.