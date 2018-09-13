Грабили пенсионеров-переселенцев: в Донецкой области разоблачили банду мошенников

Сегодня, 05:46

Злоумышленники с помощью связей в банках присваивали пенсии жертв

Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области

В Донецкой области полицейские разоблачили группу мошенников, которые, используя коррупционные связи в банковских учреждениях, присваивали пенсии переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, группировка действовала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, и Покровска на протяжении нескольких лет. Злоумышленники подыскивали жертв из числа пенсионеров-переселенцев, которым было необходимо переоформить социальные выплаты без личного присутствия. Жители оккупированной территории передавали мошенникам оригиналы своих паспортов. На их имя, по сговору с работниками банка, злоумышленники оформляли платежные карточки. Для прохождения идентификации использовали "дублеров" – местных пенсионеров, похожих по внешности на переселенцев. Главная подозреваемая, в прошлом работница органов внутренних дел, сообщала жертвам, что надо подождать или что им отказано в оформлении выплат без личного присутствия. Некоторые переселенцы ждали свою пенсию больше года, но так и не увидели ее. Кроме того, аферисты получали деньги даже за "мертвые души".

"В координатора преступной группы и ее помощников изъято оригиналы паспортов граждан, в том числе лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, чужие банковские карточки, записи с номерами счетов потерпевших. Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Харьковской области мошенники выманили у пенсионеров 188 тысяч грн.

Ранее мы уже писали о том, что в Украине активизировалось мошенничество с картами: с банковских карт украинцев украли более 10 млн грн. Поэтому сайт "Сегодня" рассказалкак не стать жертвой мошенников.
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