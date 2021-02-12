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"Грады", танки и пушки: на Донбассе замечено большое скопление техники боевиков

12 февраля, 17:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Особенно много тяжелой техники заметили в районе Хрустального

Пока на передовой продолжаются обстрелы со стороны боевиков, в тылу у оккупантов замечено большое скопление военной техники. Наблюдатели ОБСЕ сообщили о нарушении оккупационными войсками Минских договоренностей.

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Об этом пишет штаб ООС.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал технику, которая была размещена с нарушением линий отвода тяжелого вооружения, либо за пределами мест хранения согласно договоренностям:

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  • вблизи Хрустального – 19 "Градов", 18 гаубиц "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", 9 танков Т-64 и Т-72;
  • вблизи Садового – 8 "Градов";
  • вблизи Миусинска – 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 12 гаубиц Д-30, два танка Т-64, 4 ЗРК "Стрела", 7 "Градов";
  • вблизи Круглыка – 5 танков Т-64.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", – заявила украинская сторона в СЦКК.

А тем временем Киев подсчитал, сколько потеряла Украина из-за оккупации Донбасса. Также вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, сколько денег необходимо на восстановление.

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ОБСЕ Донбасс танки боевики артиллерия ГРАДы

Источник: Сегодня

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