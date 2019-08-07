Провокация сепаратистов в Станице Луганской: в СБУ сделали заявление

Представители боевиков на переговорах в Минске перешли разрушенный мост и нахамили главе местной РГА

Глава Станично-Луганской РГА Алексей Золкин, Ольга Кобцева и Владислав Дейнего. Фото: скриншот

Сепаратисты из так называемой "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Кобцева, представляющие боевиков на трехсторонних переговорах в Минске, совершили провокацию Вооруженных сил Украины.

6 августа они перешли разрушенный мост в Станице Луганской и, оказавшись на подконтрольной Украине территории, хамили главе Станично-Луганской РГА Алексею Золкину и заявили, что населенные пункты Станица Луганская и Счастье принадлежат оккупантам.

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При этом украинские силовики их не задержали. В Службе безопасности Украины это объяснили тем, что арест Дейнего и Кобцевой послужил бы для оккупантов поводом заявить о срыве Минских соглашений со стороны Украины.

"Появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" "парламентариев" квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной минских договоренностей и якобы нарушения перемирия", – заявили в СБУ.

В ведомстве напомнили о том, что в отношении Кобцевой и Дейнего возбуждены уголовные производства за посягательства на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее в этом году бывший представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко заявила, что "базарные тетки" из ОРДЛО сорвали переговоры об обмене военнопленными.

Мы также писали, что за прошлые сутки, 6 августа, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим тишины на Донбассе.

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