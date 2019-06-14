Гройсман призвал решить проблему с водоснабжением на Донбассе

Пока будет обеспечен подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и ​​территориях

Фото: Pixabay

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно его поручения необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии на объекты водоснабжения и водоотведения КП "Компания" Вода Донбасса"

"Одновременно необходимо провести инвентаризацию резервных источников водоснабжения", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на период отсутствия централизованного водоснабжения будет обеспечен подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и ​​территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что авария в Винницкой области могла нести угрозу экологической катастрофы. В пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса.

После попадания химикатов в реку Рось в Винницкой области утром 11 июня жителям Белой Церкви и Умани разрешили использовать воду – после исследования проб возобновили работу насосно-фильтровальной станции. Все показатели состава воды – в норме.

Теперь ее можно пить людям, поить ею животных, а также купаться на местных пляжах. Специалисты уверяют, что анализы будут делаться и в дальнейшем.

Исследования воды на границе Винницкой и Киевской областей также засвидетельствовали, что все показатели соответствуют утвержденным нормам. Кроме того, накануне были отобраны дополнительные пробы, которые направили в лаборатории Киева и Харькова для определения содержания в них гербицидов и фунгицидов.

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