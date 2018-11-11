Гройсман: "Выборы" в ОРДЛО проходят в обход международного права и исторической логики

Сегодня, 20:36

Премьер-министр Украины напомнил об ответственности оккупационной власти за проведение т. н. "выборов"

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает что проводимые в воскресенье т. н. "выборы" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходят с нарушением международного права.

"Сегодня непризнанная власть Донбасса провела фейковые выборы – на оккупированной украинской территории, в обход международного права, в обход исторической логики" – говорится в сообщении в официальном аккаунте Гройсмана в Твиттере в воскресенье вечером.

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Премьер-министр Украины напомнил об ответственности оккупационной власти за проведение т. н. "выборов".

"Агрессор всегда должен помнить: преступления против человечества никогда не остаются безнаказанными" – подытожил премьер-министр Украины.

Напомним, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, где 11 ноября боевики проводят так называемые "выборы", приехали люди из 22-х стран мира, которые называют себя "международными наблюдателями".

В НАТО назвали так называемые выборы на оккупированном Донбассе угрозой мирному урегулированию конфликта России и Украины.
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