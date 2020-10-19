ХК "Мариуполь" празднует новоселье: у команды появилась домашняя арена

До старта сезона команда готовилась в гостях, в Дружковке

Хоккейный клуб "Мариуполь" впервые ступил на лед своей домашней арены. Mariupol Ice Center начали строить два года назад, а работы закончили даже быстрее, чем за год.

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До старта сезона команда готовилась в гостях, в Дружковке. И вот теперь мариупольские спортсмены смогут полноправно пользоваться новым ледовым центром.

"Смотришь сейчас – очень приятно, с наслаждением ждешь выхода на лед", – говорит хоккеист Владимир Чердак.

Нетронутый лед, новенькие раздевалки и командные скамьи. Хоккейный клуб "Мариуполь", дебютант Чемпионата Украины, проводит первую тренировку на новой ледовой арене.

Mariupol Ice Center и хоккейный клуб возникли в результате выполнения меморандума о сотрудничестве между городской властью и Фондом Бориса Колесникова.

"Очень даже симпатичная арена, я действительно такую вижу в первый раз. Наконец-то мы сможем полноценно проводить тренировки – это самое важное. Я думаю, у нас в этом сезоне боевой состав должен быть", – говорит главный тренер ХК "Мариуполь" Александр Сеуканд.

"Очень хорошо, мне очень нравится. Хороший комплекс построили. Спасибо большое городским властям и Фонду Бориса Колесникова за такое прекрасное сооружение. Мы рады с ребятами!" – говорит нападающий ХК "Мариуполь" Владимир Чердак.

На первой тренировке приазовцы представили и новую домашнюю черно-красную форму с фирменным логотипом – боевой чайкой в ​​хоккейном шлеме.

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Хоккеисты говорят, что цвет формы подобран хорошо, им также нравится логотип.

"Это форма, в которой они будут представлять клуб, играть на этой арене во всех домашних играх. Производитель – украинские ребята, которые разрабатывали дизайн и саму форму", – говорит директор ХК "Мариуполь" Глеб Рыбальченко.

Новая команда собрала игроков со всей Украины.

"Я вижу перспективу, нравится город и вижу, что будет хорошая команда, хорошее руководство. Намечаются перспективы в будущем, поэтому и пришел сюда играть", – признается нападающий ХК "Мариуполь" Денис Мостовой.

Вскоре на новой Ледовой арене в Мариуполе еще и откроют детские спортивные школы по хоккею и фигурному катанию.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Константиновке Донецкой области будет построена самая большая в регионе ледовая арена.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Фонд Бориса Колесникова установит 100 детских площадок в Донецкой области.

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