Потерь с украинской стороны нет

Фото: пресс-центр штаба ООС

Хлебное перемирие на Донбассе: боевики притихли, обстрелы не зафиксированы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%9E%D0%A1,%20%D0%92%D0%A1%D0%A3,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%9E%D0%A1,%20%D0%92%D0%A1%D0%A3,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 2019-07-29T21:47:00+03:00 Донбасс Потерь с украинской стороны нет

С начала суток 29 июля незаконные вооруженные формирования не открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в вечерней сводке.

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В штабе ООС отметили, что потерь с украинской стороны не зафиксировано.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 28 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим тишины. В частности, под обстрел боевиков попал КПВВ "Марьинка" – российские наемники применили крупнокалиберный пулемет. Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не было зафиксировано.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

Видео: Facebook

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