Хлебное перемирие на Донбассе: боевики притихли, обстрелы не зафиксированы

С начала суток 29 июля незаконные вооруженные формирования не открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.
"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в вечерней сводке.
В штабе ООС отметили, что потерь с украинской стороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 28 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим тишины. В частности, под обстрел боевиков попал КПВВ "Марьинка" – российские наемники применили крупнокалиберный пулемет. Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не было зафиксировано.
Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.
А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".
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