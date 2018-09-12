Ходаковский и Губарев заявили, что идут на "выборы" главаря "ДНР"

Сегодня, 00:24

Губарев уточнил, что выдвигается на пост главы "ДНР" со своей программой и "командой"

Фото: архив
Фото: архив

Экс-главарь "Народного ополчения Донбасса", самозваный "народный губернатор Донбасса" Павел Губарев и экс-главарь банды "Восток" Александр Ходаковский объявили об участии в "выборах" в "ДНР" 11 ноября

Об этом боевики сообщили в соцсетях.

Ходаковский выразил надежду, что так называемый "исполняющий обязанности главы "ДНР" Денис Пушилин не будет создавать искусственных преград для "кандидатов".

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Губарев 11 сентября опубликовал обращение в связи с убийством экс-главаря боевиков Александра Захарченко.

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Он отметил, что идет на "выборы" с "общей мечтой – мечтой о воссоединении с Россией".

Губарев уточнил, что выдвигается на пост главы "ДНР" со своей программой и "командой".

"В нашей республике будет порядок. Наши граждане будут получать достойные зарплаты и пенсии. К нам вернется наша молодежь. Мы построим страну, которой будут гордиться наши потомки", – написал Губарев на своей странице в соцсети.

Как сообщалось, так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" вместо Дмитрия Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, что к кадровому перевороту в "ДНР" и назначением псевдовыборов может стоять помощник Путина Владислав Сурков.  

Одновременно, как рассказал сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, политической ситуацией на оккупированном Донбассе пытается воспользоваться Россия, намереваясь избежать ужесточения санкций из-за войны на востоке Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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