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Хоккейный клуб "Донбасс" поздравил детей Донецкой области с Днем святого Николая

19 декабря, 22:03

Подарки получили и учащиеся техникумов Константиновки, Дружковки, а также медработники и педагоги области

Сладкие мгновения. Более 60 тысяч детей Донецкой области получили ко Дню святого Николая подарки от благотворителей и хоккейного клуба "Донбасс". Подарки получили и учащиеся техникумов Константиновки, Дружковки, а также медработники и педагоги области. Такую акцию фонд Бориса Колесникова проводит шестой раз. Сегодня представители фонда и спортсмены посетили школы, детдома и интернаты Дружковки, Краматорска, Покровская, Константиновки, Славянска, Святогорска, Николаевки, Покровского и Константиновского районов.

Виктор Захаров капитан ХК "Донбасс":

"Поздравляем детей Донетчины с праздником Святого Николая и Новогодними праздниками. Это каждый раз дарит нам добрые и теплые чувства. Потому что это дети и очень приятно их приветствовать. В этом году мы дарим 61 тысячу подарков для детей со всей области".

Напомним, ранее мы писали о том, как конкурс "Авиатор 2020" объединил тысячи студентов со всей Украины. В нынешнем сезоне к конкурсу присоединились 8600 студентов авиационных и технических специальностей. Инициатором и организатором проекта является благотворительный Фонд Бориса Колесникова, деятельность которого заключается в реализации образовательных конкурсов для старшеклассников и студентов, создании интеллектуальных площадок для демонстрации их идей, стартапов и проектов.

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дети подарки Донецкая область ХК Донбасс Фонд Бориса Колесникова

Источник: Сегодня

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