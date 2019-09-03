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Хоккейный клуб "Донбасс" провел акцию для первоклассников Донбасса

3 сентября, 16:10

Хоккеисты провели акцию совместно с Фондом Колесникова

В Донецкой области специальную акцию для первоклассников провели хоккеисты клуба "Донбасс" – в первый день учебы профессиональные спортсмены вместе с Фондом Бориса Колесникова провели открытые уроки, раздали детям автографы и подарки.

Каждый ученик из 66 школ и интернатов получил фирменный ранец спортивной команды со школьными принадлежностями и сладостями.

А при поддержке Фонда Колесникова в школе села Катериновка появился мультимедийный класс и 14 новых компьютернов. Такую акцию ко Дню знаний для первоклассников Донбасса хоккеисты проводят уже шестой год подряд

"По поручению президента ХК "Донбасс" и благотворительного фонда Колесникова уже шестой год подряд поздравляем детей с Днем знаний, дарим им подарки и весело проводим время", – заявил капитан хоккейного клуба "Донбасс" Виктор Захаров.

Ранее мы писали, что школа ХК "Донбасс" пополнилась юными новобранцами.

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Донбасс Колесников ХК Донбасс

Источник: Сегодня

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