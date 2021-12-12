Хоронят прямо во дворе. На Донбассе обнаружили 12 стихийных захоронений

Волонтеры нашли стихийные захоронения в Старомарьевке, Песках и Опытном в Донецкой области

Такие захоронения зафиксировали как минимум в трех населенных пунктах / Фото: Коллаж: Сегодня

Волонтеры организации "Пролиска" обнаружили 12 стихийных захоронений на Донбассе, в населенных пунктах вблизи линии разграничения.

Об этом сообщил главный эксперт по вопросам адвокации ОО "Пролиска" Игорь Сосонский, передает Громадське радіо.

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Причины захоронений

В захоронениях обнаружили останки людей, погибших в результате боевых действий, то есть из-за взрывов или ранения обломками или из-за пожаров. Но есть случаи захоронения людей, смерть которых была естественной.

"Например, смерть от обломка, попавшего в голову. Этого человека похоронили в воронке из-под снаряда во дворе. Еще один случай – смерть от остановки сердца. Похоронили этого человека также во дворе. Последний зафиксированный нами случай – это смерть в результате бытового пожара. К сожалению, в этот населенный пункт не выехали службы экстренной помощи и службы, которые должны были зафиксировать факт смерти. Местные жители были вынуждены похоронить этого человека без документов", – рассказал Сосонский.

Он отметил, что стихийные захоронения – это те, которые не зафиксированы органами власти и не оформлены должным образом.

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Оккупанты на Донбассе снова нарушили "тишину"

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Где стреляли?

Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.

В направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Попасной и Катериновки в Луганской области противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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