Хотел спасти каждого: о погибшем на Донбассе медике рассказал его лучший друг

Военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец", который погиб, подорвавшись на взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево, мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн.

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Как рассказал близкий друг погибшего Максим Пчелов, они познакомились весной 2006 года, когда в Минске как раз проходила оппозиционная акция протеста, в которой он принимал участие. Там Николая жестоко избили, после чего он попал в больницу, сообщает Delfi.

"Потом сбежал (Николай Илин. – Ред.) в Киев, наверное, из-за России. В Киеве проходила акция в поддержку белорусов, он принял в ней участие. Вот там мы и познакомились", - вспоминает Пчелов.

Николай Илин (слева) и Максим Пчелов

С Николаем они ровесники, оба 1984 года рождения. По словам Пчелова, Илин переехал в Таллинн, чтобы получить политическое убежище. После этого друзья на некоторое время потеряли связь, восстановить которую удалось в 2014 году.

"Когда на Украину напала Россия, он мне позвонил, после чего мы связались через Facebook. Он интересовался, что у нас происходит, описывал, какая ситуация в Эстонии, в Таллинне", - рассказал Пчелов.

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В 2018 году Николай сообщил Максиму, что собирается ехать в Киев. Из переписки стало ясно, что он собирается в зону боевых действий. По словам Пчелова, его друга сильно беспокоило то, что происходит на Донбассе.

"Россия проникает во все постсоветские страны и не дает покоя ни вам, прибалтам, ни нам, украинцам. Про белорусов я вообще молчу. Николая это очень сильно раздражало, поэтому он боролся", - рассказал товарищ.

Пчелов отметил, что Илин не хотел "стрелять и убивать", поэтому и выучился на медика.

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"Он сам разрабатывал методички и пособия для солдат, собирал их по собственной инициативе в группы, учил. Его цель была, чтобы каждый солдат умел сам себя спасти. Он рассказывал, какую нужно иметь аптечку, какое снаряжение, как оказать помощь", - отметил близкий друг погибшего медика.

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По его словам, у Илина был контракт с Вооруженными силами Украины. В то же время он мечтал о будущем, не связанном с войной. Также он хотел жениться на украинке. По словам Пчелова, у Илина была особая любовь к Украине, однако, он часто вспоминал о Таллинне.

Близкий друг погибшего добавил, что Илин завещал кремировать себя и развеять прах над Украиной, Беларусью и Эстонией. Сейчас Максим ждет, когда тело товарища передадут украинской стороне.

Ранее мы сообщали, что командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас и руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Николай Левицкий сообщили подробности убийства медика ВСУ. Стало известно, что оккупанты устроили засаду.

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В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на убийство медика на Донбассе. Он считает, что здесь есть признаки военного преступления и варварства.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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