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Хотела утопить в пруду: на Донбассе женщина "заказала" киллеру своего бывшего

17 июля, 04:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Убийство должно было выглядеть как несчастный случай

В Донецкой области женщина за 800 долларов США заказала убийство своего бывшего мужа. Киллер должен был утопить жертву в пруду.

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Как сообщили в пресс-служба облполиции, женщина хотела, чтобы после убийства бывшего супруга общее имущество, а именно квартира, перешла в ее собственность. О планах узнали в полиции. Копы инсценировали смерть потерпевшего, а заказчицу задержали во время передачи денег киллеру.

Женщина передала исполнителю фото жертвы, часть денежного вознаграждения – 4500 гривен – и доверенность на продажу квартиры, которую потерпевший должен был подписать. После передачи второй части вознаграждения – 600 долларов США – женщину задержали.

"Полиция с использованием мер конспирации провела инсценировку преступления. Пострадавший оформил бумаги, по которым недвижимость переходила в распоряжение бывшей жены, и сыграл роль жертвы. Под контролем полицейских 57-летний мужчина нырнул в водоем", - говорится в сообщении.

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Убийство должно было выглядеть как несчастный случай на воде. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне полицейские инсценировали убийство и задержали заказчика преступления, который предлагал киллеру 100 тысяч гривен за ликвидацию должника.

А в Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который заказал убийство бывшей жены, с которой он судился из-за выплаты алиментов и места жительства их ребенка.

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