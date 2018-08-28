Хуг призвал соблюдать "школьное перемирие"

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать так называемое "школьное перемирие", которое вступит в силу в среду, 29 августа.

"Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня. Мы знаем, что стороны способны остановить боевые действия, если они хотя этого, и все теперь в их руках. И они должны обеспечить, чтобы все в их рядах знали, что необходимо соблюдать режим прекращения огня – приказы должны быть изданы и опубликованы, чтобы дети спокойно пошли в школу", – сказал Хуг на брифинге в Донецке.

"Та возможность, которая откроется через шесть часов (соглашение о прекращении огня вступает в силу с 00:01 среды, – ред.), ее нельзя упустить. Я сегодня еще буду находиться в Донецке, наши камеры будут фиксировать случаи нарушения режима прекращения огня, если таковые будут", – добавил первый замглавы СММ ОБСЕ.

Он добавил, что для устойчивого перемирия необходимо произвести разведение сил и средств и отведение тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

"И если будут реализованы эти меры, будет обеспечен стабильный и необратимый режим прекращения огня", – сказал Хуг.

Он также подчеркнул, что сторонам необходимо предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям СММ ОБСЕ по всей линии соприкосновения.

"Постоянные атаки на наши беспилотные летательные аппараты не дают нам полностью использовать наш потенциал для оказания сторонам помощи, чтобы они выполнили свои обязательства", – сказал первый замглавы СММ ОБСЕ.

На последней встрече в Минске Контактная группа по урегулированию на Донбассе договорилась об очередном всеобъемлющем прекращении огня сторонами конфликта с 00:01 среды, 29 августа, приуроченном к началу учебного года.

Напомним, "хлебное" перемирие на Донбассе вступило в силу с 1 июля, однако боевики его сорвали в первые же часы и продолжают это делать по сей день. Военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, зачем Украине перемирия на Донбассе, которые не соблюдаются. По его словам, чем больше и чем чаще Россия нарушает перемирие, тем хуже будет ей самой.