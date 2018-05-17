Хуг срочно выехал на Донбасс

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня отправится с визитом на Донбасс из-за ухудшения ситуации с безопасностью за последние сутки. Об этом говорится в сообщении на сайте организации в четверг, 17 мая.

"Во время визита г-н Хуг проведет оценку ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также обсудит с вовлеченными сторонами меры по снижению напряженности", – отметили в организации.

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Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинские позиции из "Градов": у ВСУ есть погибшие и раненые. На Донецком направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майорское. Постоянно продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Опытное. На Мариупольском направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино.

Также ране сообщалось, что под Докучаевском была уничтожена батарея 122-мм САУ "Гвоздика", из которой боевики обстреливали украинских военных.