Играли с ружьем: в Луганской области 9-летнему ребенку выстрелили в грудь

Дети взяли оружие у родителей и начали с ней играть

В Луганской области девятилетний мальчик получил ранение из пневматического ружья. Ребенка уже прооперировали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, инцидент случился в поселке Калиновка в Волновахском районе. Мальчик вместе с его 12-летним другом решили охотиться на фазанов, взяли у родителей ружья и на улице начали с ними играть. В это время младший мальчик почувствовал боль. Мать с сыном обратились в больницу Мариуполя.

У пострадавшего было непроникающее ранение груди. Ребенку уже сделали операцию, его состояние стабильное.

Предварительно событие квалифицировано как неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Напомним, мы писали, что в Одесской области застрелили 16-летнего мальчика. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Кроме того, во Львовской области обнаружили тела 36-летней женщины и двух ее дочерей – пяти и девяти лет. По предварительной версии, мать застрелила своих детей, а потом совершила самоубийство.

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