"Их действия напоминают демонстрацию": Машовец объяснил, чего ждать от боевиков

Боевики явно не афишировали бы свои действия в случае реальной подготовки к атаке

Координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец сомневается, что нынешние действия руководства т.н. "ДНР" и "ЛНР" являются свидетельствами подготовки к масштабной эскалации напряженности. Об этом он рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

По его мнению, боевики сейчас занимаются показухой, а не реальной подготовкой к серьезным боевым действиям.

"Если говорить об обострении, то увеличение числа обстрелов уже имеет место. Если под обострением понимать какое-то масштабное наступление боевиков, попытки захватить какой-то населенный пункт, то это вряд ли. Больше их действия напоминают демонстрацию. Они могут проводить какие-то перемещения, перегруппировку сил и средств. Но все это носит скорее демонстрационный и пропагандистский характер и делается с целью воздействия на украинское руководство", – сказал Машовец.

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Он объяснил, что боевики явно не афишировали бы свои действия, какие-то приведения войск в боеготовность, если бы реально собирались атаковать.

"Конечно, возможен вариант, что это способ дезинформации, скрыть реальную мобилизацию, выставив ее напоказ. Но я сомневаюсь. Не без того, чтобы они могли попробовать какую-то провокацию. Захватить будку какую-то на "промке", овраг какой-то или кусок лесопосадки, а затем объявить о своей большой победе над "хунтой". Но повторяю, там скорее политические мотивы, нежели военные. Но в любом случае руководство нашего Генштаба, думаю, следит за ситуацией и знает, как на нее реагировать", – сказал военный эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" объявили "полную боевую готовность" для бандформирований. На улицах Донецка замечена военная техника. Оккупанты винят украинских военных в обстреле, в результате которого якобы была повреждена линия электропередачи, которая питала критически важные объекты инфраструктуры, социальные объекты и жилой сектор. Теперь боевики хотят отодвинуть линию соприкосновения от линии электропередачи. В свою очередь президент Владимир Зеленский ответил на слова главаря "ЛНР" Леонида Пасечника. Более того, в связи с этой ситуацией руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма собирает экстренное заседание Контактной группы.

В то же время народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук рассказывала в комментарии сайту "Сегодня" о причинах обострения на Донбассе. По ее словам, на передовой каждый раз накаляется обстановка, если переговоры по Донбассу идут не по плану Кремля.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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