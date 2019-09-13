Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Иловайская трагедия будет тщательно расследована – Чумак

13 сентября, 03:15

Квалификация того, что там произошло, будет абсолютно отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству

Воспоминания. Рядовые бойцы предполагают, что Украина хотела перекрыть боевикам трассу Н21

Воспоминания. Рядовые бойцы предполагают, что Украина хотела перекрыть боевикам трассу Н21 / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что трагическим событиям в Иловайске будет дана четкая квалификация в соответствии с законом, а все события будут детально расследованы.

"Я точно знаю, что Иловайская трагедия и все, что происходило в Иловайске тогда, будет расследовано, расследовано очень тщательно", – сказал Чумак в эфире одного из украинских телеканалов.

Он заметил, что прокуроры должны давать квалификацию преступления.

Реклама

"Квалификация того, что там произошло, будет абсолютно отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", – резюмировал главный военный прокурор.

Напомним, что Иловайская трагедия произошла в 2014 году – в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

В то же время начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла немалые потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

расследование чумак иловайск иловайский котел Иловайская трагедия

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лавров сделал заявление по разведению сил на Донбассе
Лавров сделал заявление по разведению сил на ДонбассеПолитика
Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причины
Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причиныПолитика
Настоящие друзья военных: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фото
Настоящие друзья военных: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фотоУкраина
Цемах возвращается в Украину после обмена – СМИ
Цемах возвращается в Украину после обмена – СМИУкраина
"Нормандская четверка": что изменилось за три года и какие карты на столеУкраина
Под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций: подробности
Под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций: подробностиДонбасс

Новости партнеров

Loading...