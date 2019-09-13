Иловайская трагедия будет тщательно расследована – Чумак

Квалификация того, что там произошло, будет абсолютно отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству

Воспоминания. Рядовые бойцы предполагают, что Украина хотела перекрыть боевикам трассу Н21 / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что трагическим событиям в Иловайске будет дана четкая квалификация в соответствии с законом, а все события будут детально расследованы.

"Я точно знаю, что Иловайская трагедия и все, что происходило в Иловайске тогда, будет расследовано, расследовано очень тщательно", – сказал Чумак в эфире одного из украинских телеканалов.

Он заметил, что прокуроры должны давать квалификацию преступления.

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"Квалификация того, что там произошло, будет абсолютно отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", – резюмировал главный военный прокурор.

Напомним, что Иловайская трагедия произошла в 2014 году – в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

В то же время начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла немалые потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

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