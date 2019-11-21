Импорт электроэнергии из РФ оставит без работы украинских шахтеров и энергетиков — профсоюз горняков Донбасса

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Неограниченный импорт электроэнергии из России и Беларуси , который начался по инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающие отрасли.

Об этом говорится в обращении председателя Независимого профсоюза горняков Донбасса Николая Волынко к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ.

"Открытие неограниченного импорта электроэнергии из России и Беларуси уничтожает тепловую генерацию и будущее украинских шахтеров. Этот импорт грубо нарушает базовые принципы действия открытого рынка. Электроэнергия поступает в Украину в одностороннем порядке, только в нашу сторону. Потому что украинские производители электроэнергии не могут экспортировать свой товар в эти страны, для них эти рынки закрыты. Поэтому Россия и Беларусь нам электричество продают и зарабатывают, а мы... кормим их энергетиков вместо своих", — отмечается в обращении.

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Кроме того, лидер профсоюза обращает внимание, что украинские производители электроэнергии не могут конкурировать с российскими из-за их более низкой себестоимости производства тока. При таких условиях, по его мнению, отсутствие каких-либо ограничений объемов импорта приведет к вытеснению с рынка всех отечественных предприятий тепловой генерации.

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"При этом совсем нет никаких квот, никаких лимитов, никаких ограничений импорта электроэнергии в страну. "Потолок" — это только технические возможности в 3000 МВт (!). То есть эквивалент электроэнергии от всех теплоэлектростанций Украины. Таким образом, этот неограниченный импорт полностью замещает потребность в нашем отечественном угле, он становится ненужным", — говорится в обращении.

Профсоюз предупреждает, что рост импорта электроэнергии из РФ оставит без работы десятки тысяч украинских шахтеров, а также работников из смежных отраслей, и призывает власти принять решение об остановке импорта тока из РФ и Беларуси, а также отменить предельные цены на него на рынке.

Новости "Сегодня" писали, что с 1 октября из-за "поправки Геруса" началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт⋅ч до 4,5 млн кВт⋅ч/сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт⋅ч/сутки.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской электроэнергии, поставляемой в сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что не знал о том, что принятые изменения в законодательство, известные, как "правка Геруса", позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

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