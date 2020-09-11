Инспекция вблизи населенного пункта Шумы может состояться позже

На данный момент украинские военные и представители ОБСЕ возвратились с передовой, так и не проведя инспекцию

Инспекцию, которая должна была состояться вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе, необходимо отложить. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он уточнил, что инспекция может состояться, но в другие даты. Формат тот же: Украина, ОБСЕ и боевики.

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Подобная инспекция уже была в 2015 году и может произойти снова. Журналисты "Сегодня" собственными глазами видели, как пять лет назад боевики проверяли Вооруженные силы.

Сейчас неподалеку населенного пункта Шумы находится "нулевой" блокпост. Украинские военные и представители ОБСЕ возвратились с передовой, так и не проведя инспекцию.

"Россияне были или нет?" – спрашивают у них. "Нет, не было". "Представитель ОБСЕ из какой страны?" "Не русский, точно".

Ни россиян, ни представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" на наших позициях не было, говорят военные. Те требовали посещения новых, согласованных точек, фото и видеофиксации и подписания совместного протокола об инспекции.

"Они, например, заявляли – мы хотим проверить точку с такими-то координатами. Через день-два присылают другую. Затем – третью", – говорит заместитель командующего Объединенных сил Богдан Бондарь.

В Офисе президента Украины просили зеркально осмотреть позиции боевиков. Именно те, неподконтрольные Киеву участки фронта, где ОБСЕ заметили нарушения. Но ответа не получили.

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Впрочем, инспекцию все еще могут провести, говорит председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. То, что произошло накануне, назвал провокацией.

"Мы вносим предложение перенести, отложить решение этого вопроса после обсуждения на рабочей группе. Не просто обсуждения, а видеообсуждения. Чтобы это была информация для общества. Только после этого мы рассмотрим, как появились, каким образом, откуда появились эти дополнительные условия, которые никто не ставил и не обсуждал", – сказал Леонид Кравчук.

Подобные мероприятия в формате "Украина, ОБСЕ и боевики" – не новы. До этого были неоднократные обмены пленными. Самый большой – в декабре 2017 года. Тогда боевики отдали Украине 73 наших гражданина, взамен Киев вернул 233 пророссийских наемника. Также была идея совместного патрулирования границы к проведению выборов. Она была озвучена во время Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля этого года. Речь шла о совместном патрулировании украинскими военными, ОБСЕ и боевиками. Однако пока эта идея не реализована.

В 2015 году боевики проверяли киборгов, когда те проводили ротацию в Донецком аэропорту.

Ротация киборгов проходила под присмотром боевиков и телекамер. Украинские солдаты сменили часть коллег в Донецком аэропорту. Проехали туда через блокпост так называемого "ДНР", где сначала бойцов тщательно обыскали. Несмотря на то, что ротации происходят каждые две недели, на этот раз внимание прессы – как российской, так и украинской – к процессу было особенно пристальным.

Украинские военные и боевики встретились на мосту, в нескольких сотнях метров от аэропорта.

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И хотя мнения в обществе по инспекции различаются, с точки зрения военных экспертов, это может уменьшить напряжение на передовой.

"Я не вижу большой измены и проблемы в том, что кто-то из их представителей там побывал. Вместо снарядов 152 калибра мы получаем письма с определенными ультиматумами. Это неприятно, а с другой стороны, – это определенный прогресс к мирному урегулированию, так как письмо получать лучше, чем залп огня в окоп", – говорит юрист Геннадий Дубов.

Состоится ли совместная инспекция и когда? Вероятно, это стало темой обсуждения советников лидеров стран "Нормандской четверки". Среди главных вопросов – и возобновление процесса обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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