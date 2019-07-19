Исцелить детские раны

В этом году проект "Реабилитация раненых детей" проходит в четвертый раз

Конфликт на востоке Украины травмирует не только души, но и тела детей. По данным ООН, с 2014 года в регионе погибли 147 несовершеннолетних. Еще 363 ребенка получили ранения различной степени тяжести. Фонд Рината Ахметова – единственный в стране, кто системно и масштабно помогает таким мальчикам и девочкам в рамках проекта "Реабилитация раненых детей".

В этом году проект проходит в четвертый раз и одним из его участников стал 16-летний Кирилл Гуриненко из прифронтового поселка Горняк, где до сих пор не утихают обстрелы. Четыре года назад, во время одного из них, Кирилл был ранен. Вспоминает, как слышал свист падающих снарядов, а затем совсем рядом раздался взрыв. Его мама запомнила тот день в мельчайших подробностях.

"Сын открыл входную дверь, и я вижу, что он бледный, задыхается. Сразу бросилась к нему, спрашиваю: в тебя попало? Он ответил, что нет. А чуть позже Кириллу стало плохо, началась рвота", – рассказала Юлия Гуриненко.

Ребенка срочно повезли в больницу, где ему сделали несколько операций. Как оказалось, осколок застрял у Кирилла в легком, но извлекать его врачи не стали – слишком велика была угроза для жизни. Ранение навсегда изменило жизнь мальчика, поставив крест на занятиях спортом и активной физической деятельности. Но Кирилл не сдается и намерен вернуться к полноценной жизни благодаря проекту Фонда. Впервые за последние несколько лет мама и сын Гуриненко покинули родные края и приехали в санаторий под Киевом для прохождения курса реабилитации. Юлия и Кирилл говорят, что мирная обстановка также играет в этом немаловажную роль.

"Кроме реабилитации физического здоровья также здесь проходит и психологическая реабилитация. Ведь дети приехали из тех регионов, где, как правило, присутствует большое психоэмоциональное напряжение, постоянный стресс, и здесь мы помогаем им восстановиться намного быстрее и эффективнее", – пояснил врач-психотерапевт Владимир Драговоз.

С 2016 года, когда начал работу проект Фонда Рината Ахметова "Реабилитация раненых детей", проведено порядка 110 лечебных курсов. В этом году трехнедельный курс реабилитации пройдут 28 ребят.

Дополнительную информацию о проекте можно узнать на горячей линии Фонда Рината Ахметова 0800 509 001 (звонки бесплатные).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Исцелить детские раны". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"